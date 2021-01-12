Türkiye'nin "tahıl ambarında" kuraklık nedeniyle çiftçiler sulamaya kış ortasında başladı

ABDULLAH DOĞAN - Konya Ovası'nda kuraklığın ekim alanlarındaki bitki çıkışı ve gelişimini olumsuz etkilemesi üzerine bazı çiftçiler, tarlasını sulamaya başladı.

Son 3 ayda, uzun yılların ortalamasının yarısı kadar yağış alan Türkiye'nin "tahıl ambarı" Konya'da, kışın da kurak gitmesi çiftçileri telaşlandırdı. Bazı çiftçiler, tarlasını suladı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, son yıllarda yağış azlığı ve rejimindeki değişikliğin, tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Konya Ovası'nın, yıllık ortalama yağışın en az görüldüğü yerlerden biri olduğuna işaret eden Soylu, "Ekim, kasım ve aralıkta düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının çok altında. Sulama imkanı olanlar, bu yıl 2-3 defa çıkış suyu vermek zorunda kaldı. Bu da maliyeti şimdiden artırdı. Bölgemizde, hububat çıkışlarında asıl sorun kıraç alanlarda." diye konuştu.

Soylu, düşen yağışların ise etkili olmadığına işaret ederek, "Ocak ayı içindeki yağış, sıkıntılı tarlaların kaderini belirleyecektir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması da hububat ekim alanlarını olumsuz etkiledi. Rekolte kaybı konusunda yorum yapmak zor. Mart başlarında ovanın durumu ortaya çıkacaktır." şeklinde görüş bildirdi.