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Türkiye’nin tarihi uzay yolculuğu dünya basınında

İHA İHA
19.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu uzaya gönderilirken, Türkiye’nin ilk astronotunun uzay seyahati dünya gündeminde geniş yer buldu.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Axiom-3 ekibinin uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı. Türkiye’nin ilk astronotunun uzay seyahati dünya gündeminde geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail, “Elon Musk’ın SpaceX’i tamamı Avrupalı ilk özel mürettebatı NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderiyor” başlıklı haberinde, “Türkiye’nin ilk astronotunun da içinde yer aldığı tümü Avrupalı mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla fırlatıldı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ilk astronotunun uzay yolcuğuna vurgu yapılan haberde, “Alper Gezeravcı, Türkiye’nin ilk astronotu oldu” ifadesine yer verildi.
İngiliz haber ajansı Reuters ise, “Türkiye’den ilk astronotu taşıyan mürettebat uzay istasyonuna doğru yola çıktı” başlıklı haberinde Türkiye’ye dikkat çekti. “Türkiye’nin ilk astronotu ve Avrupa’yı temsil eden 3 mürettebatın Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolcuğu başladı” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türk Hava Kuvvetleri’nde görevli 44 yaşındaki Alper Gezeravcı’nın Türkiye’nin ilk insanlı uzay uçuşunda görevlendirildiğine dikkat çekildi.

CNN International, “SpaceX, Avrupa özel uzay misyonuyla ilk Türk astronotu gönderdi” ifadelerine yer verdi.

ABD merkezli NBC haber kanalı ise, “İsveç ve İtalya’nın yanı sıra Türkiye’nin ilk astronotu uzaya gönderildi” ifadeleri ile Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’ya yer verdiği haberde astronotların cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, “Eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinin uzaya gönderilen ilk insanı oldu” denildi.

Times of India da, Türkiye’nin tarihi yolculuğunu “Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Avrupalı mürettebatla uzay yolculuğuna başlaması bir dönüm noktası oldu” diyerek okuyucularıyla buluşturdu. Haberde sık sık Türkiye’nin ilk astronotuna vurgu yapılırken, mürettebatın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2 hafta kalacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
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