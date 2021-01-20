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Türkiye’nin turizmde AR-GE merkez okulu Muğla’dan

20.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin 2023 vizyonu dahilinde yapacakları çalışmaların planlanması ve yeni projeler üretilmesi amacıyla Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye’nin Turizm AR-GE merkez okulu olarak seçildi.Türkiye’de AR-GE merkezi seçilen 36 meslek lisesi arasında, konaklama-seyahat alanında tek, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ise 2 okuldan biri olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu süreçte yürütülecek projeler, patent ve coğrafi işaret çalışmaları ile Türkiye’de marka olması hedefleniyor.Yaşanan gelişme ile ilgili okul Müdürü Nuri Ceylan, “Gerçekleştireceğimiz projelerimizle hem yiyecek-içecek hem de seyahat-konaklama alanlarında Türkiye’de rol model olmayı hedefliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde turizm alanında eğitim veren meslek liselerinin 2023 vizyonu dahilinde yapacakları çalışmaların planlanması ve yeni projeler üretilmesi amacıyla Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye’nin Turizm AR-GE merkez okulu olarak seçildi.
Türkiye’de AR-GE merkezi seçilen 36 meslek lisesi arasında, konaklama-seyahat alanında tek, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ise 2 okuldan biri olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu süreçte yürütülecek projeler, patent ve coğrafi işaret çalışmaları ile Türkiye’de marka olması hedefleniyor.
Yaşanan gelişme ile ilgili okul Müdürü Nuri Ceylan, “Gerçekleştireceğimiz projelerimizle hem yiyecek-içecek hem de seyahat-konaklama alanlarında Türkiye’de rol model olmayı hedefliyoruz. Yiyecek içecek hizmetleri alanında, Beslenme Dostu Okul Çöreği; konaklama ve seyahat alanında ise Beş Duyu Oteli projesini geliştirdik. Bakanlığımız tarafından oldukça ilgi gördü. Beslenme dostu okul çöreğinde, hedefimiz gelişim çağındaki ilköğretim öğrencilerimizin bünyesel gelişmelerine destekleyecek, zengin besin ögelerini içeren bir çörek oluşturmak. Böylece düzenli beslenme olanağına sahip olmayan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine ve gelişimlerine katkı sağlayacağız. Maliyetini de düşük tutacağız. Hepsinin araştırmaları üniversitede yapılıyor" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, “ Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezimiz, çalışmaları ile fikri mülkiyete odaklanan projeler geliştirecek. Bu anlamda ilk somut projelerimizi Bakanlığımıza sunduk. Turizm AR-GE çalışmalarımızda 2021 yılında patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmalarına odaklandık. Süreci bire bir takip ederek gerekli destekleri bizlere sağlayan Sayın Valimize, Bakanlığımıza ve Mesleki Eğitimden sorumlu Bakan Yardımcımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum. Turizm Ar-Ge Merkezi olan ilimizde koyduğumuz hedefimize de ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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