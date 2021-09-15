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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

15.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı ağustosta yüzde 14 arttı

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin ağustosta yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 148,3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli, zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin devam ettiğini belirtti.

Pazar çeşitliliği rotalarını Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine çevirdiklerini aktaran Sin,"Yaş meyve sebzede ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış sağlayarak 148,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağustosta Yunanistan pazarında 18 kat artış sağlanırken Libya ve İsrail, ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız diğer ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.

Sin, yaş meyve sebze sektörünün ağustosta 247 bin 155 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini belirtti.

Ağustosta en fazla ihraç edilen ürünün yüzde 21 artış ve 36 milyon dolarla üzüm olduğunu ifade eden Sin, bunu yüzde 4 azalış ve 26,1 milyon dolarla şeftali ile yüzde 85 artış ve 20,2 milyon dolarla domatesin izlediğini aktardı.

Sin, yaş meyve sebze sektörünün en önemli gündeminin pazar çeşitliliği olduğunu dile getirerek bu yöndeki çabaların ağustos ayı raporlarına yansıdığını aktardı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Rusya'nın yer aldığını vurgulayan Sin, şunları kaydetti:

"Rusya pazarında yüzde 5 artışla 41,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Yüzde 24 artış ve 20 milyon dolarla Almanya ikinci, yüzde 162 artış ve 10,1 milyon dolarla Suriye üçüncü sırada yer aldı. Ağustosta ihracat hacminde en yüksek artışı yakaladığımız ülkelerde yüzde 1724 artış ve 1,5 milyon dolarla Yunanistan liste başı oldu. Yüzde 536 artış ve 1,8 milyon dolarla Libya ikinci, yüzde 306 artış ve 5,4 milyon dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'daki hedef pazarlarımızdan Yunanistan'ın yanı sıra Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve İsviçre'de sağladığımız kayda değer artışlar da motivasyonumuzu artırdı."​​​​​​​

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