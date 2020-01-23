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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatını Doğu Akdeniz'in 3 ili sırtladı

ADANA HABERLERİ  | 23.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yarıya yakını Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildi - İhracat rakamında ilk sırada yer alan Mersin 567 milyon dolar, ikinci Hatay 447 milyon dolar ve 6'ncı sıradaki Adana da 113 milyon dolar dövizin ülkeye girişini sağladı - Üç il, Türkiye ihracatının yüzde 49,89'unu 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarla gerçekleştirdi

İBRAHİM ERİKAN - Türkiye'nin geçen yılki yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 49,89'u Mersin, Hatay ve Adana'dan 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarlık dış satımla yapıldı.

Adana Sanayi Odasının verilerine göre, Türkiye'nin 2019'da yaş meyve ve sebze ihracatının büyük bölümü Doğu Akdeniz illerinden yapıldı.

Çukurova ve Amik Ovası'nın bereketli topraklarındaki Adana, Mersin ve Hatay, geçen yıl yaş meyve ve sebze ihracatını sırtlayarak ülkeye en fazla dolar girişini sağlayan ilk 6 il arasında yer aldı.

Geçen sene kentlere göre 567 milyon 661 bin dolarla en fazla ihracat yapan Mersin'in Türkiye genelindeki payı da yüzde 25,10 oldu.

İkinci sırada yer alan Hatay 447 milyon 70 bin dolarla Türkiye ihracatının yüzde 19,77'sini gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebzede Adana ise 113 milyon 416 bin dolarlık ihracat yapıp yüzde 5,02'lik payla 6'ncı sırada yer aldı.

- Doğu Akdeniz'in 3 ili ihracatın yarısını yaptı

Mersin, Hatay ve Adana geçen sene yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 49,89'unu gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'in 3 kenti, 2 milyar 261 milyon dolar seviyelerinde yapılan Türkiye ihracatında toplamda 1 milyar 128 milyon 147 bin dolarla en fazla ihracat yapan ilk 6 il arasında yer aldı.

Türkiye'nin 2019'da en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan ilk 6 ili şöyle oluştu:

İller İhracat rakamları Türkiye ihracatındaki payı Mersin 567.661.000 25,10 Hatay 447.070.000 19,77 Antalya 404.601.000 17,89 İzmir 161.265.000 7,13 Trabzon 149.906.000 6,63 Adana 113.416.000 5,02

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Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Mersin yaş meyve ve sebze ihracatı

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