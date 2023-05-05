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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı

05.05.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg ekibi, araçla bir süre kent turu yaptıktan sonra Saryadüzü Kışla Binası önünde hazırlanan alana geldi.

"Gemlik mavisi" otomobili inceleyen Amasyalılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg talihlisi Uğur Mutlu, aracı teslim almak için sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Ağustosta inşallah teslim alacağım, arabayı bakacağız, test edeceğiz, kontrol edeceğiz. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettik. Çok heyecanlıyım. Dua ettik, dualarımız kabul oldu." ifadesini kullandı.

Aracı inceleyen Şevval Güldal da Togg'u beğendiğini dile getirerek, "Çok mutluyuz buraya, Amasya'ya geldiği için. 100 yıldır bekliyoruz bunu, Amasya’nın bir gururu oldu. Atatürk'ün Samsun'dan sonra ilk durak yeri Amasya'ydı. Togg'un da Amasya’ya gelmesi bize gurur verdi. Arabayı çok beğendik, maşallah." dedi.

Togg'un ilçelerde de tanıtımının yapılacağı öğrenildi.

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