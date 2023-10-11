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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı

11.10.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oluşturulan stantta tanıtıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Kapadokya'da tanıtıldı

Üç Güzeller mevkisinde, peribacalarının bulunduğu alana getirilen "Kapadokya" renkli Togg T10X, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Standı ziyaret edenler, aracı inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Araçla test sürüşü yapan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanında önemli hamleler gerçekleştirdiğini, bunun en özel örneklerinden birinin de yerli otomobil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha nice başarılara imza atacağına inandığını kaydeden Aktürk, "Hem savunma hem teknoloji sanayisinde Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA'larımıza, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg'a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. Togg'un lansman renklerinden en çok tercih edilen 'Kapadokya' rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor." dedi.

Togg T10X'in Ürgüp'teki tanıtımı bir ay sürecek.

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