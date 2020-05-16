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Türkiye’nin yüz akı genç müzisyenlerden Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan başarılara imza atan genç müzisyenler Naz İremTürkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’ veriyor.Piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, Süreyya Operası’nda 19 Mayıs için özel bir konser veriyor.

Türkiye’nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan başarılara imza atan genç müzisyenler Naz İrem
Türkmen ve Eren Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Süreyya Operası’nda ‘19 Mayıs Gençlik Konseri’ veriyor.
Piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, Süreyya Operası’nda 19 Mayıs için özel bir konser veriyor. Pandemi sürecinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olması ve kalabalık alanlarda kutlamaların yasaklanması ile önceden çekimi yapılan konser 19 Mayıs saat 19.19’da Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirecekler.
İdil Biret, Suna Kan gibi Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarının yetişmesinde önemli rol oynayan 1948 Harika Çocuklar yasasının işlerliğini kaybetmesinin ardından, piyanist Güher ve Süher Pekinel, Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar için “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesini hayata geçirdi. Uluslararası kariyer yapma yeteneğine sahip olduğu keşfedilen keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de piyanist Eren Aydoğan da müziğe 7 yaşında başladı. Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar, müzik alanında Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye devam ediyor.

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