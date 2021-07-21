YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

21.07.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı

EDİRNE (AA) - Geçen yıl yeni tip koronaviras (Kovid-19) salgını etkisiyle memleketlerinde gelemeyen gurbetçilerin bu yıl memleketlerine gelişleri yoğun olarak sürüyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurda girişlerine devam ediyor.

İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

- Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere haziran ayı başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.

Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Görür görmez kayda aldıŞaşkına çeviren anlar! Görür görmez kayda aldı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Bayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştıBayrama direksiyon başında giren tır şoförleri aileleriyle telefonda bayramlaştı

Edirne Namaz Vakitleri 21 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:51
Öğle
13:25
İkindi
17:23
Akşam
20:50
Yatsı
22:35

Edirne Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Çarşamba

Günaydın Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.