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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

26.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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