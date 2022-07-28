Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PKK/PYD mensubu olduğunu tespit ettikleri teröristi, sınırda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorgu işlemleri için Ceylanpınar Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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