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Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

28.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK mensubu olduğunu tespit ettiği teröristi sınırda yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, işlemleri için Suruç Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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