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Türkiye'yi ağlatan adamın büyük acısı... Kızını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 09:20 | Son Güncelleme 8 saat önce

‘Siyah pantolon’ hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız hayatını kaybetti.

Türkiye'yi ağlatan adamın büyük acısı... Kızını kaybetti

Katıldığı TV programında ‘Siyah pantolon’ hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu. Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;“Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya'nın kızları, Harun Yıldız'ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Kapaklıkaya siyah pantolon

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
YÜCE MEVLAM RAHMETİYLE MUAMELE EYLSİN
sayın hocam Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Allah rahmet etsin.. Başın sağolsun hocam.. Allah sana ve eşine sabırlar versin... Emin olki Yüce Allah kızını cennet bahcelerinde kosturup oynatacaktır..
Allah rahmet eylesin Ailesine de sabırlar versin
Dayi bu acilara sen nasil dayanacaksin.
innalillahi ve Inna ileyhi raciun
bu beyefendinin yaşadıklarını o kuşaklarda yaşayan tüm insanlar çektiler sene 2017 oldu hala çeken insanlar var fakirlik ayıp değil onurlu yaşamak kimsenin hakkını yemeden evine ekmek götürmek önemli olan hastalıklara ölümlere yapabileceğimiz yok sevdiklerimizi her geçen gün kaybediyoruz dönemine göre dönen adamlar değil her zaman insan olmak önemli herkesin başı sağolsun
Ah Alişan abim ah,sabah sabah mahfettin beni çiğerim yandı,zaten siyah pantolun hikayen hala aklımda aklıma geldikçe ağlıyorum..ALLAH sana sabır ve metanet versin çok zor bir acı evlat acısı mekanı cennet olsun inşallah..
Allah rahmet eylesin,sabır versin ...
ALLAH RAHMET EYLESİN SABIR VERSİN :(
Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin..bir babanın dünyada en acı sınavıdır çocuğunun kendinden önce ölmesi..
Allah rahmet eylesin.yakınlarına sabır versin.
Allah rahmet eylesin.Başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin
çok üzüldüm Allahım rahmet eylesin Allahım sabırlar ihsan eylesin inşallah..
Allah rahmet eylesin başınız sağolsun hocam çok üzüldüm
Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın
Allah rahmet eylesin
rabbim rahmet eylesin sabırlar versin inşaallah....
GÜZEL İNSAN RABBİM SİZE VE SEVENLERİNİZE SABIR VERSİN . MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun allah sabrınızı artırsın
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BAHTSIZ KİŞİ ALLAH RAHMET EYLESİN..
Allah sabır versin hocam.Mekanı cennet olsun
Allah Eyüp Aleyhisselam sabırları ihsan eylesin,yavrusundan da merhametini esirgemesin:(
hocan birkezdaha .yüreklerimizi yaktınız...başımız sağolsun
Allah rahmet eylesin. Rabbim size hayırlı uzun ömürler versin kıymetli hocam ki o umutlarınızdan dağıtasınız bol bol ülkemin her köşesine. saygılar Alişan KAPAKLIKAYA hocam
Mekanı Cennet olsun, Allah rahmet etsin, ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin inşallah. mekanı cennet olsun.saygılar Alişan KAPAKLIKAYA hocam
RABBİM RAHMET EYLESİN. SİZLERE SABIR VERSİN. EBEDİ ALEMDE BULUŞURSUNUZ İNŞALLAH EFENDİMİZE KOMŞU OLARAK.
Allah rahmet eylesin.
Allah anneye babaya sabır versin. bu adamı da taktir ediyorum.
Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin inşallah. mekanı cennet olsun.
Çok büyük bir kayıp ve çok üzücü gerçekten...Hocam başınız sağ olsun,acınızı yürekten paylaşıyorum.
adamı hayatı dram
Çocukları sevelim. İnsanların, hayvanların çocukları bu dünyanın en saf ve masum canlıları. Sevindirin çocukları dostlar, ne olur...
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