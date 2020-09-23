YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan’ı ziyaret etti

Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan’ı ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 23.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine katılmak üzere Mersin’e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ve TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan’ı ziyaret etti.Konuk heyete, kurucusu olduğu fabrikayı gezdiren Arslan, ziyarete gelen Arap iş adamlarına bir dizi sunum yaparak yatırımlar ve ürünler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine katılmak üzere Mersin’e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ve TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan’ı ziyaret etti.
Konuk heyete, kurucusu olduğu fabrikayı gezdiren Arslan, ziyarete gelen Arap iş adamlarına bir dizi sunum yaparak yatırımlar ve ürünler hakkında bilgiler verdi. Türkmen Bakan Aydın Maruf, “Türkiye’nin gerçekten coğrafi ve siyasi yapısı ile dünyada hatırı sayılır bir ülke olduğunu biliyoruz, Ülkenizdeki ekonomik anlamda yapılan yatırımlar, dünyanın dört bir tarafına ulaşıyor. Bu yatırımlarınızı yerinde ziyaret ederek hayranlığımız bir kez daha yenilendi. Ülkenizdeki her şehrin bir birinden özel markaları ve bu markaların dünyada önemli bir yeri olduğunu görmekteyim. Mersin gibi bir şehirde yapılan bu devasa fabrika, hem içinde çalışanları hem de yöneticileri ile önemli ve özel" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Mersin Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:04
Sabah
06:23
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Esen Eczanesi
Akdeniz
Haziran Eczanesi
Akdeniz
Sait Eczanesi
Akdeniz
Koç Eczanesi
Mezitli
Volkan Eczanesi
Mezitli
Doğan Eczanesi
Toroslar
Sema Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mersin’de yeni çağrı sistemi kuruldu
Mersin’de yeni çağrı sistemi kuruldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.