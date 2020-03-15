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Türkmen evinde Türkmen geleneği

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt’ün baba ocağına misafir oldu.Mahalle Muhtarı Yasin Süt ve babası Ahmet Süt eskiden kalan Yörük-Türkmen geleneğinin ayrılmaz unsuru olan saz ve söz geleneğini devam ettiriyorlar.

Türkmen evinde Türkmen geleneği

Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt’ün baba ocağına misafir oldu.
Mahalle Muhtarı Yasin Süt ve babası Ahmet Süt eskiden kalan Yörük-Türkmen geleneğinin ayrılmaz unsuru olan saz ve söz geleneğini devam ettiriyorlar. Böyle bir kültürün devam etmesinden memnun kalan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Ana sütü gibi temiz, ana sütü gibi duru türkülerimizi bağlama eşliğinde baba oğul seslendirdiler. Bizler de çocuklarımla beraber bir Yörük-Türkmen ailesi olarak saz ve söz eşliğinde türkülerimizi dinlemekten ziyadesi ile mutlu olduk. Muhtarımıza ve güzel ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kocasinan
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Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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