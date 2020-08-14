YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Türkmen minikler sinemayla tanıştı

Türkmen minikler sinemayla tanıştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Denizli Ülkü Ocakları, Denizli’de yaşayan Türkmen çocuklarını ilk kez sinemayla tanıştırdı.

Türkmen minikler sinemayla tanıştı

Denizli Ülkü Ocakları, Denizli’de yaşayan Türkmen çocuklarını ilk kez sinemayla tanıştırdı. Bir araya gelen 30 minik, Evliya Çelebi’nin animasyon filmini izledi.
Denizli Ülkü Ocakları Türk Dünyası Birimi, düzenlediği etkinlikle Denizli’de ikamet eden 30 Türkmen çocuğu sinemayla tanıştırdı. Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen etkinlikte Türkmen çocuklar, Evliya Çelebi’nin animasyon filmini izledi.
“Düzenli olarak devam edecek”
Denizli’de yaşayan Türkmenler için sanat, spor, çocuk hakları ve hijyen gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Bugün de Türkmen kardeşlerimiz için sinema etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Dünyası Birimimize teşekkür ediyorum. Sinema etkinliğimiz her ay düzenli olarak devam edecek” diye konuştu.
İlk defa sinema filmi izlemenin keyfini yaşayan Türkmen minikler, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bize bu imkanı sağlayan Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkmen minikler sinemayla tanıştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Uzman Dr. Özdamar, katarakt tedavisini anlattı

Uzman Dr. Özdamar, katarakt tedavisini anlattı

Denizli Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Güleç Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.