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  4. Türkmen, "Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız"

Türkmen, "Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi 400 yataklı inşaatında incelemelerde bulundular.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi 400 yataklı inşaatında incelemelerde bulundular. İncelemelerin ardından açıklama yapan Milletvekili Türkmen; " İnşallah 2020 sonlarına doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Tabiiki süresi var müteahhitlik süresi anlamında süre var ama biz daha erken bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah yerine getirilirse 2020 yılının sonuna doğru hastanemizi hizmete açacağız"dedi.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan AK Parti Milletvekili Polat Türkmen; "Şuan da hastane inşaatını ziyaret ettik, inceledik. Zaman zaman geliyoruz ama bu şekilde toplu olarak birlikte ziyaret edelim hem de bilgi alalım istedik. Şu anda hastanenin yüzde 65’i bitmiş durumda. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak bunun bir zorluğu da zeminini çok sağlam taş yapı olmasından kaynaklanıyor devamlı olarak taş kırılıyor ama meskun mahal olduğu için de dinamit patlatılmıyor. Makinelerle kırılmak zorunda kalınıyor. Süratli gidiyor aslına bakarsanız süresi içerisinde ve süreden daha erken bitirme ihtimalimiz yüksek arkadaşlarla müteahhitlerle de onu görüştük. Sağlık Bakanımız geldiği zaman da orada müteahhitten bir söz almıştı. İnşallah 2020 sonlarına doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki süresi var müteahhitlik süresi anlamında süre var ama biz daha erken bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah yerine getirilirse 2020 yılının sonuna doğru hastanemizi hizmete açacağız. Süresi uzun ama biz bunu erkene çekmek istiyoruz müteahhit ile konuştuk. İnşallah bir aksilik çıkmazsa 2020’nin sonunda bitirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Milletvekillerimizle Belediye Başkanlarımız ile birlikte Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda 2019’u değerlendirmek istiyoruz.’’ dedi.
Otopark kısmına da değinen Milletvekili Polat Türkmen; "Otopark sorunu gibi bir sorunumu yok. Mevcut hastanenin otopark sorunu var mı var. Varsa buranında otopark sorunu var. Kız Meslek taşınır, Yayla Ortaokulu taşınır TTK’nın lojmanları taşınabilir. Oturup şehirle bunu konuşacağız. Biz illa şu olacak demiyoruz. Ortak akılla hangisi olabiliyorsa onları toplum ile beraber yaparız" dedi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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