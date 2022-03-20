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Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçileri "Nevruz Bayramı" programına katıldı

20.03.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRKSOY ile Etimesgut Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programda, Büyükelçiler Amanlıyev ile Ömüraliyev nevruz ateşi yaktı, çekiç ile örs dövdü

Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçileri "Nevruz Bayramı" etkinliğine katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Etimesgut Belediyesinin katkılarıyla Türk Tarih Müzesi'nde düzenlenen program, katılımcı ülkelerin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, programda yaptığı konuşmada, nevruzun baharla birlikte canlanmaya başlayan sevgiyi ve kardeşliği simgelediğini söyledi.

Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak için 1993'ten beri yaklaşık 30 ülkede 150'den fazla konser düzenlediklerini belirten Kaseinov, Türk milletleri olarak nevruzla birlik ve beraberliğin pekişeceği inancını taşıdıklarını dile getirdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Türkiye'nin Türk coğrafyasındaki devletler ve Türk toplulukları ile yıllardır verimli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Nevruzun, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının kutlandığı gün olduğunu ifade eden Demirel, "Tarihimiz şanlıdır, tarihimiz muhteşemdir, insanımız ve geçmişimiz güzeldir ve bizi biz yapan çok güzel değerlerimiz var. Bunlardan birisi de Nevruz Bayramımızdır. Nevruz, Türk bayramıdır, Türk şenliğidir, Türk toyudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetlerinden programa katılan 15 ülkeden solistler ülkelerine ait şarkılar söyledi, sanat topluluğu da yerel danslar sahneledi.

Dans gösterisinin ardından, 16 Türk devletinin kurucularının heykellerinin yer aldığı Türk Tarih Müzesi meydanında Belediye Başkanı Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırgizistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev nevruz ateşi yaktı, çekiç ile örs dövdü.

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