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Türkoba’da hizmet seferberliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti.Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti.

Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti.
Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve birim müdürleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölge halkına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm sokaklarına giren belediye ekipleri gelişigüzel atılmış molozları topladı, metruk yapılar kaldırıldı. Sokaklar süpürülerek tazyikli su ile yıkandı. Çöp konteynerlerinin tamamı ilaçlı sularla yıkanırken, hasarlı konteynerler yenileri ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahallede budama ve ot biçme işlemi yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı bölgeleri onardı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yatalak, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sağlık hizmeti verdi.

“Kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz”
Türkoba Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akgün, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi. Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliği taşıyan mahallerde başlattığı hizmet seferberliğinin süreceğini belirten Başkan Akgün, “Belediyemizin tüm müdürlükleri hummalı bir çalışma içerisindeler. Bu hafta sonu Türkoba mahallemiz ve Çayırlar mevkiinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde gördüğümüz eksiklikleri tamamlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızla bir araya gelip onların sorun ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz” dedi.

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