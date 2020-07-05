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Türkoğlu 1 ve 2’inci sokak yenilendi

VAN HABERLERİ  | 05.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha modern bir görünüme kavuşması için altyapı ve tadilat çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde bulunan ara sokaklar ile caddelerde bozulan ve çukur oluşan, altyapı problemi olan yollarda zemin iyileştirme, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha modern bir görünüme kavuşması için altyapı ve tadilat çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde bulunan ara sokaklar ile caddelerde bozulan ve çukur oluşan, altyapı problemi olan yollarda zemin iyileştirme, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıyor. Çalışmalarla kış aylarından olumsuz etkilenen, cadde ve sokakların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkoğlu Sokak hak ettiği görüntüye kavuşuyor
Belediye ekipleri tarafından ilçenin ‘çarşı’ tabir edilen Van şehir merkezine en yakın ve en işlek sokaklarından olan, Turkuaz Alışveriş Merkezi’nin karşısında bulunan Türkoğlu 1 ve 2’inci sokakta yaklaşık bir ay süren çalışmalarda sona gelindi. Yol ve kaldırım problemlerinin olduğu bu sokaklarda ilk etapta parke taşları söküldü ve altyapı sorunları giderildi. Vatandaşların daha rahat bir şekilde yürüyebilmesi için 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan Türkoğlu 1’inci sokak ile 80 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan Türkoğlu 2’inci sokakta standartlara uygun, konforlu çift taraflı 2 metrelik kaldırımlar yapıldı. Araçların daha rahat geçebilmesi için de yol boyunca bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt uygulandı.

“Çalışmalar sezon boyunca devam edecek”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yeni yol açma, tadilat, altyapı ve kaldırım çalışmalarına sezon boyunca devam edileceğini belirterek, “2020 yılının başlarında çok ağır kış geçirdik. Van tarihinde ender görülmüş bir kar yağışı oldu. Belediye olarak kış boyunca karla mücadele ettik. Ama bütün bu olumsuzluklar çalışma azmimizi kırmadı. Sezonun başlangıcından bu yana ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz yeni imar yollarını açıp, altyapı çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımızla sadece Van’ın en büyük ilçesi olarak değil, en güzel ilçesi olarak da anılacağız” dedi.

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