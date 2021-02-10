Türkoloji'nin önde gelen isimlerinden Krımskiy, doğumunun 150. yıl dönümünde anıldı

TDK olarak Ukrayna dilinde Türkçenin etkileri üzerine çalışmalara devam ettiklerini ve 2021 sonuna kadar Ukraynaca-Türkçe sözlüğü çıkartacaklarını belirten Gülsevin, "Krımskiy'nin yetiştiği Ukrayna coğrafyası Türkoloji çalışmaları açısından velut bir coğrafyadır." dedi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Gülsevin, etkinliğin amacının, Türk dili ve tarihi üzerine de önemli çalışmalara imza atmış doğu bilimcisi Krımskiy'yi hatırlamak ve gündeme taşımak olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Avrupa Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Doğu Bilimcisi ve Türkolog Agatangel Krımskiy'nin doğumunun 150. yıl dönümü münasebetiyle "Türkolojiye adanan bir ömür: Agatangel Krımskiy" paneli düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da konuşmasında, Krımskiy'nin Türkoloji'nin en önde gelen isimlerinden biri olmasına rağmen, Türk coğrafyasında yeterince tanınmadığını dile getirerek, "Bu büyük bilim insanının hak ettiği değeri görmesi ve yeniden hatırlanması için doğumunun 150. yıldönümünde TÜRKSOY takvimine aldık." ifadesini kullandı.

Krımskiy konusunda yürüttükleri çalışmaların, yetkililer ve akademisyenler tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydeden Kaseinov, "Amacımız, Krımskiy'nin yaptıklarının ve bıraktığı saygın eserlerin bütün Türk dünyasına, özellikle Türkoloji ve Doğu Bilimleri ile uğraşan gençlerimize örnek olması ve ışık tutmasını sağlamak." diye konuştu.

Kaseinov, TÜRKSOY olarak bu değerli Türkoloğun, sebepsiz suçlamalarla dönemin Sovyet hükümetinin baskısına maruz kaldıktan sonra, sürüldüğü ve son nefesini verdiği Kazakistan'da bıraktığı izlerin araştırılması için çalışmalar başlattıklarını dile getirdi.

- "Onun çalışmaları Türk dünyasını tanımamızı ve halklarımızın yakınlaşmasını sağladı"