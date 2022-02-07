TURKOVAC aşısı Antalya'da uygulanmaya başlandı

ANTALYA - Yerli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da uygulanmasına başlandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek TURKOVAC aşısı oldu.

Hastanede TURKOVAC aşısı yaptıran vatandaşlarla sohbet eden Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda TURKOVAC'ı bekleyen ciddi bir kesim olduğunu söyledi.

Bu vatandaşların vakit kaybetmeden hastaneye gelerek aşı olması gerektiğini belirten Başıbüyük, kendisinin de hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı tercih ettiğini kaydetti.

Başıbüyük, Antalya'nın birinci doz aşılama oranını yüzde 90, ikinci doz aşılamada da yüzde 80'in üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bizim için hatırlatma dozları çok önemli. Hatırlatma dozları gelen vatandaşlar hızlı bir şekilde aşılanmalarını sağlamaları gerekiyor. Salgınla mücadelemizde aşı hayata geçmeden önce maske mesafe ve hijyen kuralları üzerinden yürüyorduk. Artık salgınla mücadelede asıl silahımız aşı." diye konuştu.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Başıbüyük, Antalya'nın vaka sayılarında diğer illere göre daha iyi durumda olduğunu, hatırlatma dozlarının artmasıyla vaka sayılarının daha da azalacağına inandığını dile getirdi.

TURKOAC yaptıran Hasan Yıldız ise ilk aşısını olduğunu belirterek, "Aşı olmak için TURKOVAC'ı bekledim. Türk hekimlerine güvenim sonsuz." dedi.

