TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

BİLECİK (AA) - Yerli aşı TURKOVAC'ın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.
Randevu alarak hastaneye gelenlere, aşı odasında TURKOVAC aşısı uygulandı.
Emekli İsmail Genciz, AA muhabirine, ilk iki aşıyı Biontech yaptırdığını, üçüncü doz için yerli aşıyı beklediğini söyledi.
Genciz, "Yerli aşı daha önce olsaydı tüm dozları yerli aşı olurdum. Eğer yine aşı hakkı verilirse yine TURKOVAC olurum." dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC'ın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), web, MHRS Mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü bireylere uygulandığını duyurdu.
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