YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. TURKOVAC aşısı Erzincan'da uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı Erzincan'da uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mehmet Makas: - "İlk iki aşısını BioNTech ve Sinovac olmuş vatandaşlarımız yerli ve milli olması hasebiyle TURKOVAC aşısını da tercih eder oldular. İnşallah daha da artarak bu devam edecek"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin aşı odasındaki vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, kentte TURKOVAC'ın ilk uygulandığı vatandaşları tebrik etti, aşının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente ilk etapta 1750 doz TURKOVAC aşının geldiğini söyledi.

Vatandaşların yerli ve milli aşıyı tercih ettiğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Vatandaşın bir beklentisi vardı ve bu beklentiye Türk bilim insanları cevap verdi. Bu yapılan çalışma 13 basamaktan, 400 laboratuvar çalışması neticesinde sonuçlanmış ve başarıya ulaşmıştır. Dolaysıyla yüksek sesle 'yerli ve milli aşımız TURKOVAC'a güveniyorum' sloganını hep beraber şiar edinelim. İlk iki aşısını BioNTech ve Sinovac olmuş vatandaşlarımız yerli ve milli olması hasebiyle TURKOVAC aşısını da tercih eder oldular. İnşallah daha da artarak bu devam edecek."

Makas, aşının tek başına koruyucu olmadığını anımsatarak, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına işaret eden Makas, "Erzincan'da vaka sayısında şu anda 100 binde 700'ler civarındayız. Aşılama nedeniyle hastaneye yansıması bu kadar olmuyor. Hastalığı vatandaşlarımız daha hafif bir nezle ve grip gibi atlatıyorlar. Hastalığa karşı ilk silahımız aşımız. Hele ki TURKOVAC da gelince yerli ve milli bir silahla inşallah mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Şu an 80 vatandaşın kovid-19 nedeniyle hastanedeki servislerde yattığını aktaran Makas, bunlardan 9'unun yoğun bakımda, 4'ünün ise entübe olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldüErzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldüDenizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkürCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Osmani'ye teşekkür
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Aşı

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
12:41
İkindi
15:29
Akşam
17:55
Yatsı
19:14
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.