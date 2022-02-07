TURKOVAC aşısı Giresun'da uygulanmaya başlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla en önemli mücadele yöntemlerinden birinin aşılama olduğuna işaret edildi.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın, bugün itibarıyla hastanelerinde uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, inaktif aşının, en iyi bilinen ve yaygın kullanılan geleneksel aşı türlerinden biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada, TURKOVAC aşısı için MHRS üzerinden randevu alınması gerektiği belirtilerek, "18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanmaktadır. Hatırlatma dozu olarak uygulanması halinde tek doz uygulanması yeterlidir." ifadesine yer verildi.

