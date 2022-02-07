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TURKOVAC aşısı Karaman ve Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlandı

07.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı Karaman ve Afyonkarahisar'da uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Karaman ve Afyonkarahisar'da uygulanmasına başlandı.

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve beraberindekiler, Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine gelerek TURKOVAC aşısının ilk kez uygulanmasını takip etti.

Kurşun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının son günlerde hızla yayıldığını, ancak aşılama nedeniyle hastaneye yatış oranı ve ölüm sayılarının çok daha azaldığını söyledi.

Bugün Karaman'da TURKOVAC aşısının da uygulanmaya başlandığını ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Yerli aşımız TURKOVAC için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şu anda hastanemize 1500 doz TURKOVAC aşısı geldi, devamı da gelecek. İlk gün olmasına rağmen 280 randevu alındı. Bu randevuların yüzde 26'sı hiç aşı olmamış, yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız. Karaman'da aşılama oranımız yüzde 83. TURKOVAC'la birlikte bu oran çok daha yukarılara çıkacak. İlk veriler bunu gösteriyor. Ben herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum."

Göz muayenesi için hastaneye geldiğini belirten Mustafa Tankişi de yerli aşının geldiğini duyunca hemen aşı polikliniğine geldiğini ifade ederek, "Bu benim dördüncü aşım oldu. Dördüncü aşımı TURKOVAC olduğum için mutluyum. Vatandaş olarak gurur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Aşı olmayan canından olur." dedi.

Hatırlatma aşısını TURKOVAC olan Mustafa Bayır da "TURKOVAC aşısının geldiğini duyar duymaz hemen randevumu aldım ve aşımı oldum. Bugün yerli aşımızı vurulmam, bizim için bir gurur vesilesi. Herkes aşısını olsun. Bu hastalıktan kurtulmak için aşı şart. Herkes aşısını olursa bu hastalıktan millet olarak o kadar hızlı kurtuluruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da da yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kovid-19 Aşı Birim Sorumlusu Yaşar Tunç, Sağlık Bakanlığının izniyle TURKOVAC aşısı yapmaya başladıklarını söyledi.

Aşıya ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Tunç, "Dün ve sabah erken saatlerden bu yana randevular alındı. Halkın TURKOVAC'a ilgisi güzel." ifadelerini kullandı.

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