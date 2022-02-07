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TURKOVAC aşısı Tokat'ta uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı Tokat'ta uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Tokat Devlet Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Hastane Başhekimi Dursun Tüzün, AA muhabirine, dün itibarıyla TURKOVAC aşısının randevularını açtıklarını söyledi.

Randevu doluluk oranlarının çok iyi olduğunu anlatan Tüzün, günlük 600 aşı randevusu açtıklarını, bunun dışında vatandaşların randevusuz da gelip aşı yaptırdıklarını belirtti.

Ellerinde yeterli stokları olduğuna işaret eden Tüzün, "İlk dozu sabah kadın doğum uzmanı doktorumuza ben uyguladım. Talep şu an yoğun. En çok yaptığımız aşı TURKOVAC. Vatandaşlarımızı hangisi olursa olsun aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü şu anki salgın aşısızların salgını. Aşılı vatandaşlarımız ne kadar artarsa polikliniklerimiz, acillerimiz, yatan hastalarımız, yoğun bakımlarımız o kadar azalır. Vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz." dedi.

PCR testinin yapıldığı yerde kuyruklarının oluştuğunu dile getiren Tüzün, şunları kaydetti:

"Ekip takviyesi yapıyoruz. Ben testin yapıldığı yere gittim. Vatandaşların taleplerini dinledim. Bakanlık Bilim Kurulu da açıkladı. Semptomu olmayan vatandaşlar PCR testi kesinlikle vermeyecek. Bir kişinin şikayeti varsa PCR verecek. Aşısının sayısından çok ne zaman yaptırıldığı önemli. Bakanlık olarak son 3 ay yapılmış aşının koruyuculuğuna inanıyoruz. Şu anda Tokat'ta yüzde 90'ın üzerinde Omicron varyantı var. Bu varyantın aşırı bulaşma yeteneği var. Hastalığı diğerlerine göre hafif atlatıyorsun ama yaşlı hastalarda daha da ağır seyredebiliyor."

TURKOVAC aşısı olan 60 yaşındaki Mehmet Türk ise "Çok mutluyum. Güvencim sonsuz. Tayyip Bey'e teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Türk'e Türk'ten başkası çare olamaz." diye konuştu.

İrfan Doğan da "Bütün vatandaşlarımızın aşıya gelmelerini istiyorum. Kendi aşımıza güvencimiz daha fazla. O yüzden TURKOVAC'ı bekledim. Üç ay fazladan bekledim." ifadesini kullandı.

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