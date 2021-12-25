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TURKOVAC hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikoru 4-5 kat artırıyor

25.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın: - "3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla TURKOVAC kullanılabilir" - "'Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum' diyen bir grup vardı. En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum" - "Aşı Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil"

AYBÜKE İNAL KAMACI - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aydın, acil kullanım onayı alan ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde üretilmeye başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı ürettiğini ancak 90'lı yıllarda bir duraklama dönemi yaşadığını belirten Aydın, yeniden hıfzıssıhha konusundaki başarılı çalışmalara geri dönüldüğünü söyledi.

Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Aydın, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 123 milyon doz aşı uygulandığını, bunun ciddi bir maliyeti olduğunu belirterek yerli ve milli aşı kullanınca maliyetin önemli bir oranının ülkeye kalacağını söyledi.

Bunun yanında Türkiye'de yeni doğan çocuklara 13 farklı aşı uygulandığına dikkati çeken Aydın, TURKOVAC için oluşturulan aşı üretim teknoloji altyapısının oluşturulmasının başka hadiselerdeki moleküler ve genetik çalışmalar için altyapı oluşturacağını ifade etti.

- "Toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizi kendi aşımızla buluşturan 9'uncu ülke olduk. Burada kıymetli bir şey daha var. Aşı karşıtlığı anlamında söylemiyorum aşı tedirginliği içinde olan, 'Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum.' diyen bir grup vardı. En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında hızlı şekilde randevu alıp aşılanma potasına girerek ikinci ve üçüncü dozların ve toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum."

TURKOVAC'un Sinovac aşısına benzeyen bir inaktif aşı olduğunu belirten Aydın, hazırlanması, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına kadar tüm aşamalarının Türkiye'de bir yıllık bir süre içerisinde tamamlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, aşının etkinliğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmanın benzeri olan Çin aşısıyla karşılaştırılması uygundu ve neticede de o şekilde yapıldı. Öncelikle Çin aşısıyla benzer ve ondan daha üst düzeyde bir etkinliğinin olduğunu biliyoruz. Güvenilirlik problemi söz konusu değil. Bir diğer taraftan 3'üncü doz yani hatırlatma dozu olarak yaptığımızda antikor sayısını 4-5 kat artırabilme özelliğini biliyoruz. Böyle olunca da bugünden sonra Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısının hatırlatma dozu veya ilk doz olarak rahatlıkla TURKOVAC kullanılabilir."

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