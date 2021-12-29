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TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabilecek

29.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "(TURKOVAC aşı randevuları) Yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak" - "Vatandaşlarımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği Ankara Şehir Hastanesinde aşı yaptıran Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, yerli aşı TURKOVAC'ı Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara adayarak bu kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi olduğunu vurgulayan Koca, "TURKOVAC 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oldu. En son 24 yıl önce, 1998'de BCG (verem) aşısı üretilmişti." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen, yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum." dedi.

TURKOVAC'ın Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı olduğunu söyleyen Koca, vatandaşlara Omicron varyantının gündemde olduğu bu süreçte hatırlatma dozları da dahil olmak üzere erken dönemde TURKOVAC yaptırmalarını önerdi.

- "Yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak"

Koca, TURKOVAC aşı randevularının açılacağı zamana ilişkin de "Yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere, gelecek hafta daha yoğun olacak ama yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak." ifadesini kullandı.

TURKOVAC'ın iki farklı çalışmayla acil kullanım onayı aldığını aktaran Koca şunları kaydetti:

"Biri faz-3 çalışmasıyla Hacettepe merkezli bir çalışma, ikincisi Şehir Hastanesi merkezli, 42 merkezde devam eden rapel hatırlatma dozu dediğimiz dozla yapılan ikinci çalışma. Yani iki Sinovac sonrası Sinovac ve TURKOVAC'ın kıyaslamasıyla devam eden ikinci hatırlatma dozuyla çalışma yapıldı. Bu iki çalışmayla acil kullanım onayı verilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de bilim insanlarımız bununla ilgili verileri daha net açıklamış olacaklar."

Koca'nın ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı.

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