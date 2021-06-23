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  4. "TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

23.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum" - "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum" - "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti"

AHMET SERTAN USUL - Yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz-3 aşaması kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı kişilerden Hüseyin Polat, tüm insanlığa fayda sağlayacağına inandığı yerli aşı için gönüllü olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması kapsamındaki ilk aşılamalar dün Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı.

Faz-3 aşaması kapsamında dün ilk uygulamanın yapıldığı gönüllülerden 38 yaşındaki Hüseyin Polat, gönüllü olmaya nasıl karar verdiğini ve duygularını AA muhabirine anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığında işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babası Polat, Faz-3 aşamasında aşının yapıldığı ilk kişiler arasında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyor. Ben de bu yola çıkarak gönüllü olmaya karar verdim. İnsanlara faydalı olmak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Polat, yerli aşının Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin de Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret ederek, "TURKOVAC aşısının tüm insanlığa faydalı olacağına inanıyorum. Türk aşısının ulaşmadığı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı"

Dün yerli aşının uygulanmasının ardından herhangi bir yan etki yaşamadığını anlatan Polat, "Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Ateş, öksürük, ishal gibi bir belirti olmadı. Sadece aşının vurulduğu yerde hafif bir hassasiyet, ağrı oluştu. O da sonradan geçti." diye konuştu.

Polat, bilim insanlarının, Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın şart olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Salgının bitmesinin tek yolu aşı olmak. Yaş grubu fark etmeksizin sırası gelenler aşılarını olmalı." ifadesini kullandı.

- Faz-3 kapsamında 40 bin 800 gönüllü aşılanacak

"TURKOVAC"ın Faz-3 aşaması kapsamında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesiyle Türkiye, dünyada kendi aşısını üreten ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.

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