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  4. TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA HABERLERİ  | 29.12.2020 15:20 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Asan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını tercih eden Asan, "Bana göre 2020'nin en önemli haberlerinden biri. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması onlarca yıldır konuşulan bir konuydu Türkiye'de. Diğer fotoğraflar da iddialı ama benim tercihim bu oldu." dedi.

Asan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton’un zaferi" isimli fotoğrafını seçen Asan, bu kategorilerde de çok iyi adaylar bulunduğunu belirtti. Asan, Formula 1 yarışının yıllar sonra tekrar İstanbul'a gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

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