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Türksat'ın desteklediği "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri" başlıyor

09.05.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat'ın desteklediği "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri" başlıyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğunca düzenlenen "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri"nin 5'incisi, Türk havacılık ve savunma sanayi şirketlerinin katılımı ve Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda 11-13 Mayıs'ta yapılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının da desteklediği etkinliğe katılan savunma ve havacılık şirketlerinden temsilciler, öğrencilerle bir araya gelerek, faaliyet alanları ve ürünleriyle ilgili sunumlar yapacak.

Çeşitli hediyelerin çekilişle öğrencilere verileceği etkinlik sonrasında katılımcılara sertifika da verilecek.

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