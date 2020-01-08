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  4. TÜRKŞEKER Genel Müdürü Alkan, Ağrı Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Alkan, Ağrı Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti

AĞRI HABERLERİ  | 08.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Şeker Fabrikaları Aş (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan Ağrı Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ında katıldığı toplantıda Ağrı Şeker Fabrikası yöneticileri ile bir araya gelen Alkan, Ağrı Şeker Fabrikası’nın günde 3 bin 500 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.Fabrika’nın Ağrı’da bulunan tek sanayi kuruluşu olduğunu ve kentin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Alkan, “2019-2020 kampanyasında Ağrı Şeker Fabrikası’nda 100 bin 500 ton pancar işlenerek, 14 bin 150 ton şeker üretilmiştir.

Türkiye Şeker Fabrikaları Aş (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan Ağrı Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ında katıldığı toplantıda Ağrı Şeker Fabrikası yöneticileri ile bir araya gelen Alkan, Ağrı Şeker Fabrikası’nın günde 3 bin 500 ton pancar işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Fabrika’nın Ağrı’da bulunan tek sanayi kuruluşu olduğunu ve kentin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Alkan, “2019-2020 kampanyasında Ağrı Şeker Fabrikası’nda 100 bin 500 ton pancar işlenerek, 14 bin 150 ton şeker üretilmiştir. Kampanya dönemi 40 gün sürmüştür. Bu süre Ağrı Şeker Fabrikası için yeterli olmadığı gibi fabrikanın üretimde sürdürülebilir olmasını da zorlaştırmaktadır” dedi.
‘Geçici işçilere kadro için çalışıyoruz’
Fabrika’nın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alkan, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kuruluşlara ek üretim teşviklerinin verileceğini dile getirdi.
Alkan TÜRKŞEKER’in yapacağı işçi alımlarına ilişkin olarak ise, "Yapacağımız 1500 kişilik işçi alımı kurumun ayakta durması için olmazsa olmaz bir alımdı. Kurum olarak 40 yaşın üstünde çalışan personel sayı oranımız çok fazla. Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma süresi neyse, onu uygulamaya devam edeceğiz. İşçileri, 9 ay 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizle alakalı kadroyla ilgili bir çalışmamız var, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
‘Fabrika Ağrı için semboldür’
Toplantıda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şeker fabrikasının Ağrı için önemine değindi. Sayan, fabrikanın üretime devam etmesi noktasında gerekli çalışmalara gerekli desteği sağlayacaklarını belirterek, kentte üretimin önündeki en büyük engelin ‘tefecilik’ olduğunu ifade etti. Sayan, “ Bu fabrika Ağrı’nın her şeyi. Fabrikanın Ağrı’da oldukça önemli bir yeri var. Bu fabrika Ağrı’da sembol olması yönüyle bizim için çok önemlidir. Bu fabrikayı o yüzden sürekli diri ve ayakta tutmamız lazım. Yani ben Belediye Başkanı olarak, Ağrı’daki Şeker Fabrikasının gelişmesi için ne gerekiyorsa üzerimize yapamaya hazırız. Yani özelleştirilen fabrikalar gibi bizim fabrika da özelleşirse biz bunu kabul etmeyiz. Bu bizim için Ağrı için çok önemli bir durum. Ağrı için çok önemli bir fabrika. Geliştirmek lazım. Verilere baktığımızda üretim noktasında gittikçe geriye gitmişiz. İnşallah yapılacak çalışmalarla ben Ağrı Şeker Fabrikası’nın çok daha ileri noktalara geleceğine inanıyoruz. Bana göre gelişimin önündeki en büyük engel tefeciliktir. Bizim burada bunu önlememiz lazım. Bu fabrikamızın bu durumunun temel sebebi budur. Tfecilikle üretimi en aza indirmişler. Ama biz hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz. Elbette yeni fabrikalar açmak niyetindeyiz. Ancak elimizdeki Şeker Fabrikamızı Türkiye’nin sayılı fabrikaları arasına koymak durumundayız” şeklinde konuştu.
Ağrı Şeker Fabrikası’nda gerçekleşen toplantıya Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yanı sıra Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’ta katıldı.

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