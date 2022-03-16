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Türkşeker pancar avans fiyatını yüzde 25 artırdı

16.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı pancar avans baz alım fiyatı ton başına 1000 lira oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), ton başına 800 lira olan şeker pancarı avans fiyatını yüzde 25 artırdı.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, artan girdi maliyetleri karşısında pancar üreticisini korumak için daha önce ton başına 800 lira olarak açıklanan 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatını ton başına 1000 lira olarak güncelledi.

Ayrıca ton başına 25 lira olarak açıklanan kota tamamlama primi iki katına çıkartılarak 50 liraya yükseltildi. Böylece, 50 lira kota tamamlama primi, 50 lira yaş pancar posası bedeli ile 2022-2023 üretim dönemi şeker pancarı avans fiyatı ton başına 1100 lira oldu.

Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak.

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