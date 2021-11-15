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Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi

15.11.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker, şeker fiyatını 5,30 lira olarak belirledi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu.

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

Duyuruda yer alan tablo şu şekilde:

Ürün adı
KDV hariç fiyatıKDV dahil fiyatı1- Şeker (TL/Kg)Ambalaj cinsi

Kristal Şeker50 kilogramlık polipropilen torba4,91255,30552- Alkol (TL/Litre)

Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol
89,44

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