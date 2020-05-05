YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

YOZGAT HABERLERİ  | 05.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaptığı açıklamada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) ile çiftçiler arasında sözleşmeli tarıma geçmek için sözleşme imzalanacağını belirtti. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, makamında Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk ile bir araya geldi. Arslan yapılan görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, çiftçinin, pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker’in ödeyeceğini ve böylelikle çiftçinin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapmasının sağlanacağını söyledi.
Arslan şöyle devam etti. "Çiftçilerimiz, sözleşmeli tarıma geçiriyor. Sözleşme yapan çiftçilere avans, tohum ve ürün alımı garantisi vererek, TMO’nun vermiş olduğu fiyatın en az yüzde 2 fazlasını verecek. Çiftçilerimiz artık arkalarında bir devlet kuruluşunun olduğunu hissederek, üreteceği ürünü bu yıl nereye satarım tasasını yaşamadan, üretmeye devam edecek. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye’nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkşeker, bu projesiyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor."

Türkşeker sözleşmeli tarım uygulamasına geçiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Yozgat Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:29
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:46
Yatsı
21:17

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Çamlık Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin lira ceza

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin lira ceza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Yozgat Özel Şifa Hastanesi, Personeli Piknikte Buluştu

Yozgat Özel Şifa Hastanesi, Personeli Piknikte Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.