Türkşeker'in Eskişehir Makine Fabrikası 52 yaşında

İSTANBUL (AA) - Şeker fabrikaları ve yurt içi sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın üretilmesi amacıyla kurulan Eskişehir Makine Fabrikası, 52 yıldır hizmet veriyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan açıklamada, 1933'te bakım-onarım atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan fabrikanın, 1 Ocak 1969'da müstakil bir fabrika haline getirilerek Eskişehir Makina Fabrikası adınını aldığı hatırlatıldı.

Aralarında Ilgın ve Ereğli gibi büyük şeker fabrikalarının bulunduğu 13 şeker fabrikasının kurulmasına öncülük eden Eskişehir Makine Fabrikası'nın şeker fabrikaları dışındaki fabrika ve tesisler için de makine ve ekipmanlar ürettiği anımsatıldı.

Açıklamada, fabrikanın, 1998'de Özbekistan'ın Horezm bölgesinde yılda 30 bin ton şeker üreten Şarkyıldızı Şeker Fabrikası'nın kurulmasına öncülük ederek tecrübesini yurt dışına aktardığı, Azerbaycan'daki şeker fabrikaları için ekipmanlar üreterek uluslararası alanda kendinden söz ettirdiği anlatıldı.

- Üretim yerli imkanlarla yapılıyor