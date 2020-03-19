TÜRKSOY ile SANKON iş birliği yapacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) arasında işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

SANKON Genel Başkanı FerudUn Cevahiroğlu başkanlığındaki heyet TÜRKSOY’u ziyaret ederek Genel Sekreter Düsen Kaseinov ile görüştü.2011 yılında ortak çalışmalara başlayan ve birçok başarılı projeye imza atan iki kuruluşun heyetleri arasındaki görüşmede, TÜRKSOY ve SANKON işbirliğinin daha da geliştirilerek üst düzeye çıkarılması kararlaştırıldı.

Görüşmede TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY ile SANKON işbirliğinin önemine değinerek, bu kapsamda yapılan Türk Dünyası Kadın Besteciler Konseri’nin büyük başarıya ulaştığını ve hafızalardan silinmeyecek bir iz bıraktığını vurguladı.

SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, SANKON’un her zaman TÜRKSOY’un yanında olduğunu ve yapılacak faaliyetlere destek vermeğe hazır olduklarını belirtti Cevahiroğlu,Türk Dünyası yazar, şair, bestecilerini buluşturan yeni projelerin yapılması, TÜRKSOY yayınlarının Türkiye’nin diğer illerindeki okuyucularıyla buluşturması, resim- fotoğraf sergisi organizasyonu, kültürel

