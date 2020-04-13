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TURKSPORU Buluşmaları Serap Özçelik Arapoğlu ve Emre Sakçı’yı ağırlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

TURKSPORU Buluşmaları, yarın akşam Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam ediyor - Haftanın ikinci buluşmasında ise genç yüzücü Emre Sakçı, TURKSPORU Buluşmaları’nın konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - TURKSPORU Buluşmaları, yarın akşam Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam ediyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye’nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. TURKSPORU Instagram adresi üzerinden canlı yayınlanacak TURKSPORU Buluşmaları’nın üçüncü konuğu Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu olacak.

Kariyerinde şu ana kadar 3’ü altın olmak üzere 9 Avrupa Şampiyonası madalyası ve 1’i şampiyonluk olmak üzere 2 Dünya Şampiyonası sığdıran Serap Özçelik Arapoğlu 14 Nisan Salı günü saat 20.00’de deneyimli gazeteci Murat Ağca ile sohbet edecek. Canlı gerçekleşecek röportajda milli sporcu, seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak.

- Haftanın ikinci buluşması

Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 16 Nisan Perşembe günü ise Türk yüzmesine adını altın harflerle yazdıran Emre Sakçı ile devam edecek. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda final yüzen, geçen sene düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazanan genç yüzücü, saat 20.00’de TURKSPORU Instagram adresinde canlı sohbete katılacak.

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