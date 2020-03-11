TURKSPORU"ndan "birlik" mesajlı 17 bin tişört

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, hem Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne hem de Mehmetçik Vakfı'na destek veriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TURKSPORU, Avrupa yolculuğunda bir adım daha atmak isteyen Başakşehir'in Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında stada gelen taraftarlara özel "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" yazılı 17 bin tişört dağıtacak.

12 Mart'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak karşılaşmada Turkcell bağış kampanyası da yapacak. Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden düzenlenecek kampanya ile Mehmetçik Vakfı'na bağış toplanması sağlanacak. BiP'in Keşfet bölümünde yer alan "Bir Bağış da Sen Yap" kanalına giren Turkcell aboneleri, diledikleri tutarda bağışla Mehmetçik Vakfı'na destek olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, her zaman TURKSPORU'nun ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti: