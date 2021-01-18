TürkTraktör, başarısını 2020 yılında ödüllerle taçlandırdı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, ihracattan Ar-Ge ve patente, iş sağlığı ve güvenliğine kadar, farklı alanlardaki çalışmalarıyla 2020 yılında da başarı ve ödüllerine yenilerini ekledi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır dünyada 130'dan fazla ülkeye sunduğu ürünleriyle traktör ihracatında liderliğini sürdüren TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı" araştırmasında, makine ve aksamları sektörü birincisi olarak seçildi.

TürkTraktör, TİM İhracatın Yıldızları Yarışması'nda, en fazla ülkeye ihracat yapan ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katan markaların dahil olduğu "Sınır Tanımayan Şampiyonlar" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yürüttüğü Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda TürkTraktör, genel sıralamada 56. basamakta yer alırken, kendi sektörünün ise birincisi olarak açıklandı.

Şirket, aynı zamanda BrandFinance tarafından hazırlanan Türkiye'nin en güçlü ve değerli markalarının sıralandığı 2020 yılı listesinde "Türkiye'nin En Değerli 37. Markası" olmayı başardı ve "En Değerli Traktör Üreticisi" seçildi.