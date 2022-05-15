TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: "Amacımız, tarımı dönüştürüp geleceğe hazırlamak"

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, amaçlarının tarımı dönüştürüp geleceğe hazırlamak olduğunu bildirdi.

TürkTraktör'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özüner, pandemi dönemi kısıtlamalarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçilerle yüz yüze buluşmuş olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

68 yıldır Türk çiftçisinin dünyanın en bereketli topraklarını daha verimli işleyebilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"Güçlü olduğu kadar esnek üretim kapasitemizle ve sahip olduğumuz geniş yelpazedeki ürün gamımızla Türk çiftçisine her zaman en iyisini sunmayı amaçlıyoruz. Amacımız, tarımı dönüştürüp geleceğe hazırlamak. Tarımsal mekanizasyonda üstlendiğimiz öncü rolümüzü, üretim yöntemlerinin modernleştirilmesi ve tarım ekosisteminin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere bu misyonla genişletiyoruz.

TürkTraktör olarak toprağın ve üretimin sürdürülebilirliği bizim için bir varlık nedeni haline gelmiş durumda. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak öncelikli amaçlarımızdan biri. Sürdürülebilirlik stratejimizi de bu felsefe üzerine inşa ettik. Tüm gayretimiz, çiftçiyi ve tarımı dönüştürerek geleceğe daha hazır hale gelebilmelerini sağlamak. Şüphesiz ki tarım sektörünün geleceğini, maliyetleri en aza indiren, verimliliği maksimuma taşıyan ve sürdürülebilir tarımı destekleyenler şekillendirecek."

- Tarlam Cepte uygulaması

Türkiye'nin, Avrupa'nın birinci, dünyanın ise onuncu büyük tarım ekonomisine sahip bir ülke olduğuna işaret eden Özüner, modern üretim yöntemleri ve teknolojileri kullanılarak bu sıralamada daha yukarılara çıkmanın mümkün olduğunu belirtti.

Özüner, bu vizyona göre TürkTraktör'ün, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşması için yaptığı çalışmaları hızlandıracağını, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili Türk çiftçisinin algısını güçlendirecek projeler yürüteceğini, üretimde verimlilik artışı sağlayacak tarım ekipmanlarının geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarına hız vereceğini, doğanın ve Türk tarımının korunması adına aldığı inisiyatifleri genişleteceğini ve toplumda sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğini çiftçilere de aktardı.

Çiftçilerin dijital dönüşümüne destek olmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"Tarımda dijital dönüşümü başlatacak adımlardan birini 2019 yılında Tarlam Cepte uygulamasıyla attık. Uygulamamız, çiftçilerimize tarımsal faaliyetlerinde dijital karar desteği sağlıyor. O günden bu yana 45 binden fazla kullanıcıya ulaşan Tarlam Cepte, kendi kategorisinde en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulamanın en yeni sürümü, anlık hava durumu takibi, tarla bitki sağlığı analizi, bitki yetiştiriciliği önerileri, güncel gübre, ilaç ve hal fiyatlarının yanı sıra ziraat uzman desteği gibi özellikleriyle siz değerli çiftçilerimizin verimliliğini artıracak konuları bünyesinde barındırıyor."

Özüner, Türkiye'de bir ilk olan yerli üretim yarı otomatik şanzımana ve otomatik dümenleme sistemine sahip traktör modellerini çiftçilere sunmak ve yaygınlaştırmak için de önemli çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özüner, "Bugün çiftçilerimizin ulaşabildiği teknolojiler arasında uydudan yönlendirilen dümenleme sistemi, arazinin 2 cm. hassasiyetle sürülmesini gerçekleştirerek, girdi kullanımında tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu sistem, sadece gündüz vakti yapılabilecek bazı işlerin teknolojik yeterlilikle gece de yapılmasını sağlayarak çiftçilerin zamanı da verimli kullanılmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

