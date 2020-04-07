TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör’ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan sonra da adrese teslim ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, her koşulda tarım sektörünün baş aktörleri çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak adına yeni hizmet ve çözümleri sunmaya devam ediyor.

TürkTraktör, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ihtiyaç duyduklarında çiftçilerin yanında olmak adına nisan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir hizmet sunmaya başladı.

- Sokağa çıkma yasağından etkilenen çiftçilerin aklı, traktörlerinde kalmayacak

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan zorlu süreçte birçok aksiyon alan TürkTraktör, önlemler kapsamında şirketin ekosisteminde bulunan müşterileri, servis ve bayileri için de farklı çalışmalar yürütüyor.