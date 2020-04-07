YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör’ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan sonra da adrese teslim ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, her koşulda tarım sektörünün baş aktörleri çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak adına yeni hizmet ve çözümleri sunmaya devam ediyor.

TürkTraktör, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ihtiyaç duyduklarında çiftçilerin yanında olmak adına nisan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir hizmet sunmaya başladı.

- Sokağa çıkma yasağından etkilenen çiftçilerin aklı, traktörlerinde kalmayacak

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan zorlu süreçte birçok aksiyon alan TürkTraktör, önlemler kapsamında şirketin ekosisteminde bulunan müşterileri, servis ve bayileri için de farklı çalışmalar yürütüyor.

TürkTraktör, çeşitli bölgelerde ekim ve dikim mevsiminin başlamasıyla, tarımsal üretimin aksamaması adına, New Holland ve Case IH marka traktörlere sahip 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilere Mobil Yol Desteği hizmetini sunmaya başladı.

Bu hizmet ile servisler aracılığıyla traktörlerin bulunduğu yere gidilerek, aracın bakım ve onarımı yapılıyor. Mobil Yol Desteği kapsamında TürkTraktör, aynı zamanda servis ekiplerinin yapacağı işleme göre, gerektiğinde traktörün servise alınması ve geri tesliminde oluşacak taşıma/çekici bedelini de karşılıyor.

Bu hizmet, garantisi devam eden traktörlerin yanı sıra garanti süresini tamamlamış New Holland ile Case IH markalı traktörler için de sunuluyor.

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında<br />

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
TürkTraktör

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Türkeli’de 6 katlı binanın çatısında yangın

Türkeli’de 6 katlı binanın çatısında yangın

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:31
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Arık Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Maltepe Belediyesi’nden çocuklara ‘Masal Saati’

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.