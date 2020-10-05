TürkTraktör, New Holland ve Case IH ile pazardaki liderliğini 14. yıla taşıyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, geniş ürün gamı ve yaygın bayi ağı ile çiftçilerin birinci tercihi olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 2006 yılından beri kesintisiz devam eden pazar liderliğini zorlu salgın dönemine rağmen bu yılın 8 ayında da başarıyla sürdürdü.

TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre, 8 ayda toplam 26 bin 194 adet traktörün satıldığı Türkiye traktör pazarında TürkTraktör, 12 bin 226 adet traktörü müşterisi ile buluşturdu.

Şirket, hem tarla hem de bahçe segmentlerinde pazar liderliğini sürdürüyor.

2020 yılı ocak-ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı.

- New Holland pazar lideri

TürkTraktör'ün Ankara ve Erenler'deki fabrikalarında üretilen New Holland ve Case IH markalı traktörler, uzun yıllardır çiftçilerin beğenisini kazanıyor.

Traktörde en çok tercih edilen marka olan New Holland ve TürkTraktör'ün premium markası Case IH, pazar payını artırmaya devam ediyor.

2019'da lansmanı yapılan New Holland T580B, bu yılın 8 aylık verilerine göre Türkiye'de en çok satılan model oldu.