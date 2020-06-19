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TürkTraktör sektöründe "TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk şirket oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: - "Tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçmesine neden olan yeni korona virüs pandemisine karşı, çalışan ve toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarımızla da bu başarılarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz" - "Ankara’daki tesisimiz için almaya hak kazandığımız bu belgeyi, Sakarya Erenler’deki tesisimize de kazandırmak için gerekli başvurularımızı gerçekleştirdik"

İSTANBUL(AA) - TürkTraktör, pandemiye karşı hayata geçirdiği Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarıyla Ankara Fabrikası için TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket bu belgeyle sektöründe TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip "ilk üretici" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, en önemli değerlerinin insan kaynağı olduğunu belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana, "en önemli değerimiz insan kaynağımızdır" anlayışımız kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği bizler için her zaman en öncelikli konumuz olmuştur. Bu alanda, bugüne kadar farklı belge ve ödüllerle sayısız uygulamalarımız oldu. Tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçmesine neden olan yeni korona virüs pandemisine karşı, çalışan ve toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarımızla da bu başarılarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Özüner, Ankara Fabrikası'nın almaya hak kazandığı bu belgeyle TürkTraktör'ün sektöründe TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip "ilk üretici" olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sertifika ile Covid-19 kapsamındaki uygulamalarımızın sistematik olarak yürütüldüğünü belgelerken; aynı zamanda bunların sürdürülebilirliğinin gerekliliğini de vurgulamış olduk. Ancak bu belgeyi almış olmamızın en önemli tarafı; aslında çalışanlarımız ve aileleri ile müşterilerimize sağladığımız güven ve motivasyondur. Bu da bizim için her şeyden çok daha önemlidir. Ankara’daki tesisimiz için almaya hak kazandığımız bu belgeyi, Sakarya Erenler’deki tesisimize de kazandırmak için gerekli başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda da yapılacak olan denetimler için yetkili kurumdan tarih beklemekteyiz."

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