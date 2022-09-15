TürkTraktör'den Ekonpar projesi ile ekonomik ve doğa dostu bir adım

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi tarafından geliştirilen yenileştirilmiş komponent projesi Ekonpar sayesinde kullanılmış durumda olan komponentlerin ömrü uzatılarak çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği iş makineleri sektöründe "Şehirleri Dönüştürür, Geleceğe Hazırlar" amacı ile çalışan TürkTraktör, yenilikçi yaklaşımlarla çevre dostu fikirleri hayata geçiriyor.

Yenileştirilmiş komponent projesi Ekonpar ile TürkTraktör, karbon ayak izini azaltma doğrultusunda da önemli bir adım atıyor.

Ekonpar projesi sayesinde kullanılmış durumda olan komponentlerin ömrü uzatılarak çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında komponentlerin halen kullanılabilir kısımlarına yenilemeler ve eklemeler yapılarak orijinal özelliklerine uygun olarak TürkTraktör güvencesi ile geri kazandırılıyor.

TürkTraktör, çevre dostu olmanın ilk koşulu olarak karbon ayak izini sıfırlamak gerektiğinden hareketle Koç Holding’in iklim kriziyle mücadele yolunda 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda başlattığı, somut ve uygulanabilir adımları içeren Karbon Dönüşüm Programı’nın bir parçası oldu.

- "Yenileştirilmiş Komponent Projesi Ekonpar ile atıkları azaltma ve hurdayı geri kazanmada önemli bir adım attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, iş makinesi kullanıcılarına ekonomik ve kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen Ekonpar projesi ile atıkları azaltma ve hurdayı geri kazanma hedeflerinde önemli bir adım attıklarını belirtti.

Ertekin, şunları kaydetti:

"İş makineleri alanında emin adımlarla büyümemizi devam ettirirken, içinde bulunduğu sektörün de en köklü üreticilerinden biri olarak sahip olduğumuz sorumluluk duygusuyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı önceliklendirmiş durumdayız. CASE ve New Holland marka iş makinelerimiz ile iş makinesi sektörüne giriş yaptığımız 2013 yılından bu yana sürekli ve kalıcı yatırımlar yaparak faaliyetlerimizi büyütüyoruz. 2020 yılında ise bu alanda yeni bir adım atarak CASE ve New Holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikamızda üretmeye başlamış bulunuyoruz. Başladığımız günden bu yana iş makineleri alanında sektörde en iyiyi gerçekleştirmeyi hedefledik. Yenileştirilmiş komponent projemiz Ekonpar, bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir çalışma. Doğanın en kıymetli varlığımız olduğunun bilinciyle müşterilerimizin kullandığı komponentlerin onarım/değişim ihtiyaçlarını nasıl azaltabiliriz sorusuna yanıt aradık.

Makinenin komponentlerinde ortaya çıkan onarım ihtiyaçlarında yenisini almak ya da tamir etmek yerine yenileştirilmiş komponent kullanımı ile hem zaman hem maliyet hem de çevresel etki bakımından önemli bir fark yaratacağımızı gördük. TürkTraktör’ün teknik kabiliyetleri ile kullanılmış bir komponente yenilemeler ve eklemeler yaparak komponentin orijinal özelliklerine uygun hale getirerek yenileştiriyoruz. Bu da döngüsel ekonomi için çok önemli bir adım. Aynı şekilde kullanılmış parçaların hurdaya atılmasını da engelleyerek çevre kirliliğini azaltma yönündeki hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz."

