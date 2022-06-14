TürkTraktör'e ödül

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen İhracatın Şampiyonları Ödülleri kapsamında "Makine ve Aksamları Sektörü"nde birincilik ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİM 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TürkTraktör, İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde 2021'de olduğu gibi bu yıl da "Makine ve Aksamları Sektörü"nde birinciliği elde etti.

Törende, TürkTraktör adına ödülü Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural aldı.

68 yıldır Türk çiftçisinin her ihtiyacında yanında olan TürkTraktör, kuruluşundan bugüne tarım sektörüne yön veren yüzlerce yeniliği hayata geçirdi.

Tarım mekanizasyonunda sektöründe öncü şirket, bu doğrultuda 1 milyonuncu traktörünü üreterek köklü tarihinde bir başarı eşiğini daha atladı. TürkTraktör, üretimde yakaladığı bu başarılı performansı ihracat alanında da sürdürerek 2021 yılını rekorlarla kapattı.

Tüm dünyada 130'un üzerinde ülkeye traktör ihracatı gerçekleştiren şirket, 2021'de 16 bin 176 ihracat adediyle önceki yıllardan üstün bir performans gösterdi.

İhracatının yüzde 80'ini Kuzey Amerika ve Avrupa pazarına gerçekleştiren TürkTraktör'ün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise ABD, Almanya ve İtalya yer aldı. Şirketin halihazırda tüm dünyada ihracat yapmadığı sadece 7 ülke bulunuyor.

