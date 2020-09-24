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Türkü diyarında 500 beste

MALATYA HABERLERİ  | 24.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Türkü Diyarı olarak bilinen Malatya’nın Arguvan ilçesinde Abdullah Kılıç, yaklaşık 500 beste yaparak sanatçılardan ilgi istedi.Arguvan İlçesinde yaşamını sürdüren ilkokul mezunu Abdullah Kılıç, 15 yılda 500 beste ürettiğini belirterek, müzik yapmanın hobisi olduğunu, ilham geldikçe de beste yaptığını vurguladı.Sanatçılardan ilgi ve yardım bekleyen Kılıç, “Bizleri de görsünler, unutmasınlar istiyorum.

Türkü diyarında 500 beste

Türkü Diyarı olarak bilinen Malatya’nın Arguvan ilçesinde Abdullah Kılıç, yaklaşık 500 beste yaparak sanatçılardan ilgi istedi.
Arguvan İlçesinde yaşamını sürdüren ilkokul mezunu Abdullah Kılıç, 15 yılda 500 beste ürettiğini belirterek, müzik yapmanın hobisi olduğunu, ilham geldikçe de beste yaptığını vurguladı.
Sanatçılardan ilgi ve yardım bekleyen Kılıç, “Bizleri de görsünler, unutmasınlar istiyorum. Özelikle sanatçılarımızdan başta, Ceylan Abla’dan Latif Doğan’a, Mustafa Aslan’dan Emrah’a kadar birçok sanatçıdan destek bekliyorum” dedi.

Türkü diyarında 500 beste

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