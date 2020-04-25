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Turkuaz Arama Kurtarma ekibinden anlamlı bağış

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kayseri’de gönüllü arama kurtarma ekibi olarak faaliyet gösteren Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, pandemi döneminde kan ihtiyacı olanlara destek olmak için Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Kan Merkezine kan bağışında bulundu.Kan bağışlarında olan azalmadan dolayı dernek olarak Kızılay’a destek vermek istediklerini söyleyen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, “Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği gönüllü bir dernek.

Kayseri’de gönüllü arama kurtarma ekibi olarak faaliyet gösteren Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği üyeleri, pandemi döneminde kan ihtiyacı olanlara destek olmak için Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Kan Merkezine kan bağışında bulundu.
Kan bağışlarında olan azalmadan dolayı dernek olarak Kızılay’a destek vermek istediklerini söyleyen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel, “Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği gönüllü bir dernek. İmkanlarımız doğrultusunda Kayseri ve bölgede ihtiyacı olan insanlara her daim yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte de evden çıkmakta sıkıntı yaşayan insanlar var ve bu yüzden kan bağışlarında bir azalma olduğunu gördük. Bu sebepten dolayı da Türkuaz Doğa Sporları ekibi olarak, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne kan bağışı yapmak için geldik. Hep birlikte kan vermeyi istedik ama ekibimizde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üyelerimiz de olduğu için, onlara ’evde kal’ dedik ama aktif olarak çalışanlar olarak buradayız. Şu an korona virüsten dolayı zorlu bir süreç geçiriyoruz. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu sıkıntılar yaşanmakta. Bu sebepten de hastanede yatan, acil kan ihtiyacı olan vatandaşlar için, insanların bu tür bağışlarda bulunmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımıza da ‘Kan ver hayat kurtar’ diyoruz ve bu sloganımızla hayatımıza devam ediyoruz” dedi.
Tüm dünyada kan bağışı oranlarının düştüğünü belirten ERÜ Kan Merkezi Birim Sorumlusu Mehmet Yay ise, “Türkuaz Arama Kurtarma Ekibi, büyük faydaları dokunmuş faydalı bir kuruluş. Bu günde çok zor bir günde bize kan bağışı desteği vermeleri çok anlamlı bir davranış ve ben onlara teşekkür ediyorum. Kan bağışı normalde de Ramazan aylarında ciddi oranda düşen bir durum ama kronik kan hastalıkları olan hastalarımızın kan ihtiyaçları devam etmekte. Pandemi üzerine eklenmesi ile kan bağışının önemi sadece Türkiye’de değil dünyada iki kat arttı. Kan bağışlarında yüzde 70 oranında azalmalar oldu ve dünya ülkeleri ciddi kan bağışı kampanyaları yapılıyor. Biz de bu dönemlerde dışarıda herhangi bir bağış etkinliği yapamadığımız için, merkezimize gelen bağışçılardan sosyal mesafeyi de gözeterek kan bağışı yapmalarını tavsiye diyoruz. Devam eden cerrahi müdahalelerdeki hastalarımızın da kan ihtiyaçları devam ediyor bu yüzden vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” ifadelerini kulandı.
Kan bağışının ardından ERÜ Kan Merkezi tarafından, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği’ne plaket verildi.

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