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  4. TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

29.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, yayımladığı mesajında, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılının kutlandığını hatırlattı.

Bu zaferle, Türk bayrağının özgürce dalgalandığını, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunun açıldığını belirten Kartaloğlu, büyük zaferin 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın isimsiz kahramanları olmak üzere, geçmişten bugüne tüm gazi ve şehitleri minnet, rahmet ve şükranla andıklarını bildirdi. Kartaloğlu, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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